Скласти речення зі словом настолі

Українська мова
Скласти речення зі словом настолі
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На столі стоїть тарілка з супом.
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