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Скласти речення зі словом настолі
Українська мова
Скласти речення зі словом настолі
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Гость:
На столі стоїть тарілка з супом.
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