Составьте в молекулярной и ионной формах уравнения реакций, протекающих до конц??: AlCl3+Na2SO4→, Li2CO3+ H2SO4→, KOH+CaCl2→.
Химия
Составьте в молекулярной и ионной формах уравнения реакций, протекающих до конц??: AlCl3+Na2SO4→, Li2CO3+ H2SO4→, KOH+CaCl2→.
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