Напишите юмористический рассказ по картинке

Гость: Гость:

1) Ой, смотри сынок! Какую папа картину принес! Отец говорит: помогите а то сать охото!! 2) Во!! Держи вот так! Нормально!! 3) И так надо забить гвоздь. Держите меня!!! 4) Размах!!! Бах-Ба-Бах!! Дебил!! Ты что меня ударил?! Ой бошка болит... 5) Мам, папа жирный я его не удержу!! 6) Что ха хрень?! Слезай с него идиот!! Свинья блин... 7)Блин моя бошка... Зачем я купил эту картину?!!? 8) Ну вот всем по бошке сегодня дало