Из первого предложения выпиши слово в котором все гласные с орфограммами "Петя,за??иши на доске рассказ,который я тебе продиктую."

Русский язык
Из первого предложения выпиши слово в котором все гласные с орфограммами "Петя,за??иши на доске рассказ,который я тебе продиктую."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"запиши" орфограмма жи ши пиши с буквой "и"
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