Из первого предложения выпиши слово в котором все гласные с орфограммами "Петя,за??иши на доске рассказ,который я тебе продиктую."

Русский язык

Из первого предложения выпиши слово в котором все гласные с орфограммами "Петя,за??иши на доске рассказ,который я тебе продиктую."

Автор: Гость