Совокупность методов, приёмов и форм осуществления политичнских отношений в обществе (государстве) называют : 1)процедурой выборов 2)формой правления 3)избирательной системой 4политичнским режимли
Обществознание
Совокупность методов, приёмов и форм осуществления политичнских отношений в обществе (государстве) называют : 1)процедурой выборов 2)формой правления 3)избирательной системой 4политичнским режимли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4 ( политический режим)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какой объем углекислого газа необходим для получения 1 кг гидрокарбоната натрия из гидроксида натрия, если практический выход составляет 83%?
История
Музыка
Сравни образ преодоления победы торжества выраженный в скульптурах и в симфонической музыке Л.В.Бетховена. Что в них общего?
Русский язык
Из первого предложения выпиши слово в котором все гласные с орфограммами "Петя,за??иши на доске рассказ,который я тебе продиктую."