Какую роль в природе играют насекомые
Окружающий мир
Какую роль в природе играют насекомые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насекомые опыляют растения и являются пищей для птиц и некоторых животных
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