Прочитайте предложения запишите сначала простые а за тем сложные
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Прочитайте предложения запишите сначала простые а за тем сложные
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