Помогите пожалуйста! Вопрос: определите цену деления шкалы динамометра
Физика
Помогите пожалуйста! Вопрос: определите цену деления шкалы динамометра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
просто посчитай количество делений - их будет Nпотом делишь 50 H / N - это цена деления шкалы динамометра
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