Ребят, очень срочно Помогите пожалуйста!!!!!

Алгебра
Ребят, очень срочно Помогите пожалуйста!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сразу все преобразовал ,чтобы решение не было слишком громоздким. (15d^2+30de+15e^2+d^2-2de+e^2-16d^2+16e^2)/18e= (28de+32e^2)/18e= 2*(7d+8e)/9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Развитие городов обусловлено влиянием самых разнообразных экологических фактор??в, среди которых основными не являются: а)географическое положение ...
Ответить
Математика
Крестьянин на базаре купил лошадь, корову и овцу. За лошадь он отдал 5/8 своих денег, за корову – 1/2 того, что отдал за лошадь, а за овцу остальны...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему история книги срочно))
Ответить
Математика
5/6=2x/3(Найдите x в пропорциях)
Ответить
Окружающий мир
Как называется день когда день и ночь равны
Ответить