Ребят, очень срочно Помогите пожалуйста!!!!!
Алгебра
Ребят, очень срочно Помогите пожалуйста!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сразу все преобразовал ,чтобы решение не было слишком громоздким. (15d^2+30de+15e^2+d^2-2de+e^2-16d^2+16e^2)/18e= (28de+32e^2)/18e= 2*(7d+8e)/9
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