Выполните синтаксический разбор предложения : ты верно Моцарт чем-нибудь растрое???
Русский язык
Выполните синтаксический разбор предложения : ты верно Моцарт чем-нибудь растрое???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? 1)Вопросительное 2)Невосклицательное 3)Простое 4)Двусоставное 5)Распространённое 6)Осложнено обращением и вводным словом
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