У фермера было 3 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135кг сена,а трем коровам-столько сена,сколько необходимо семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?
Математика
У фермера было 3 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135кг сена,а трем коровам-столько сена,сколько необходимо семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
135*7= 945 - сколько кг сена надо 3 коровам 2)945*3=2835 - сколько кг сена надо 9 коровам 3)135*4=540 - сколько кг сена надо 4 лошадям 4)2835+540=3375 (кг) -ежемесячно должен расходовать фермер на всех лошадей и коров
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