Помогите пожалуйста охарактеризовать героев: Минилова и Коробочку ( портрет, интерьер, характеристика, реакция на предложение Чичикова) Прошуу Мертвые души

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Коробочка Настасья Петровна – вдова-помещица, вторая «продавщица» мертвых душ Чичикову. Главная черта ее характера – торговая деловитость. Каждый человек для К. - это только потенциальный покупатель. Внутренний мир К. отражает ее хозяйство. Все в нем аккуратно и крепко: и дом, и двор. Вот только везде полно мух. Эта деталь олицетворяет застывший, остановившейся мир героини. Об этом же говорят и шипящие часы, и «устаревшие» портреты на стенах в доме К. Но такое «замирание» все же лучше полной вневременности мира Манилова. У К. хотя бы есть прошлое (муж и все, что связано с ним). К. обладает характером: она начинает неистово торговаться с Чичиковым, пока не вытягивает у него обещание, кроме душ, купить многое другое. Примечательно, что К. помнит всех своих умерших крестьян наизусть. Но К. туповата: позже она приедет в город, чтобы узнать цену на мертвые души, и тем самым разоблачит Чичикова. Даже местоположение села К. (в стороне от столбовой дороги, в стороне от настоящей жизни) указывает на невозможность ее исправления и возрождения. В этом она подобна Манилову и занимает в «иерархии» героев поэмы одно из самых низких мест.