Характеристика Гаврилы из Муму

Гость: Гость:

Гаврила исполнял все приказы своей хозяйки, передавал муму степану. Составлял совет как сделать чтобы Герасим перелюбил Татьяну. Все ее малейшие прихоти были выполнены. Он догадливый, организованный, ответственный, послушный к барыне. Степан же бесжалостен, жесток ему не дано понять всех глубоких чувств Герасима. Он как предаитель по отношению к собаке: продает ее, помогает и подсказывает как выташить герасима из каморки. Хитрый, наглый вот и все. Не нравится он мне.