Произведение чисел 22 и 4 увеличить на их разность
Математика
Произведение чисел 22 и 4 увеличить на их разность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22*4 + 22 - 4 = 88 + 18 = 106 Ответ: 106.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста охарактеризовать героев: Минилова и Коробочку ( портрет, интерьер, характеристика, реакция на предложение Чичикова) Прошуу Мерт...
Математика
У фермера было 3 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135кг сена,а трем коровам-столько сена,сколько необходимо семи лошадям.Сколько кг сена ...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО! 1.С одного поля площадью 27 га собрали 810 ц пшеницы ,а с другого площадью 30 га собрали 750 ц пшеницы. Урожайность н...
Русский язык