Помогите пожалуйста срочно!!! какие цели преследовал Наполеон вторгаясь в Россию?почему их не удалось осуществить?

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Наполеону не нравились отношения России и Англии. Он хотел захватить всю Россию, тем сам показав свою силу, и подчинить Англию. Но есть и вторая версия, он хотел жениться на сестре Александра I - Анне, но получил отказ, после чего и начал войну.