Пожалуйста помогите! Вопрос: По какой формуле вычисляют силу трения скольжения

Физика
Пожалуйста помогите! Вопрос: По какой формуле вычисляют силу трения скольжения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fтр=μ N=μmg      вот так............                                   
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