Пожалуйста помогите! Вопрос: По какой формуле вычисляют силу трения скольжения
Физика
Пожалуйста помогите! Вопрос: По какой формуле вычисляют силу трения скольжения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fтр=μ N=μmg вот так............
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