Какова роль костной ткани в минеральном обмене организма?
Биология
Какова роль костной ткани в минеральном обмене организма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Костные ткани нужны для укрепления организма.
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