Какова роль костной ткани в минеральном обмене организма?

Биология
Какова роль костной ткани в минеральном обмене организма?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Костные ткани нужны для укрепления организма.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рассмотрите новгородскую берестяную грамоту, написанную предположительно в 1100 - 1120 годах. Найдите слово, употреблённое в местном падеже, напи...
Ответить
История
Помогите пожалуйста срочно!!! какие цели преследовал Наполеон вторгаясь в Россию?почему их не удалось осуществить?
Ответить
Русский язык
Отметь слово в котором звуков меньше чем букв пригорок капель верблюд якорь
Ответить
Физика
Пожалуйста помогите! Вопрос: По какой формуле вычисляют силу трения скольжения
Ответить
Химия
Сколько литров углекислого газа выделится при брожении 90 грамм глюкозы с массово?? долей примеси 20%?
Ответить