Как изменится, или не изменится, объём идеального газа, если ему передано извне 500 ??Дж теплоты, а его внутренняя энергия уменьшилась на 500 кДж?
Физика
Как изменится, или не изменится, объём идеального газа, если ему передано извне 500 ??Дж теплоты, а его внутренняя энергия уменьшилась на 500 кДж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Q=500 кДж ΔU=500 кДж ΔU- ? та как Q=A+ΔU A=Q-ΔU=0 так как A=O ΔV=0 V1=V2=const ( объем не изменится)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
1. Каким показан Герасим в начале повести? 2.Опишите атмосферу, царящую в доме барыне? 3.Какой персонаж повести помогал Герасиму стать мягче, душев...
Математика
Алгебра