Как изменится, или не изменится, объём идеального газа, если ему передано извне 500 ??Дж теплоты, а его внутренняя энергия уменьшилась на 500 кДж?

Физика
Как изменится, или не изменится, объём идеального газа, если ему передано извне 500 ??Дж теплоты, а его внутренняя энергия уменьшилась на 500 кДж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Q=500 кДж    ΔU=500 кДж    ΔU- ? та как Q=A+ΔU A=Q-ΔU=0 так как A=O   ΔV=0  V1=V2=const ( объем не изменится)
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