Как изменится, или не изменится, объём идеального газа, если ему передано извне 500 ??Дж теплоты, а его внутренняя энергия уменьшилась на 500 кДж?

Физика

Как изменится, или не изменится, объём идеального газа, если ему передано извне 500 ??Дж теплоты, а его внутренняя энергия уменьшилась на 500 кДж?

Автор: Гость