Как изменится коэффициент трения скольжения , если поверхности, по которым происходит движение , смазать жиром ?
Физика
Как изменится коэффициент трения скольжения , если поверхности, по которым происходит движение , смазать жиром ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если поверхность по которому происходит движение смазать жиром, то коэффициент трения уменьшится)
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