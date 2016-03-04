Как изменится коэффициент трения скольжения , если поверхности, по которым происходит движение , смазать жиром ?

Физика
Как изменится коэффициент трения скольжения , если поверхности, по которым происходит движение , смазать жиром ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если поверхность по которому происходит движение смазать жиром, то коэффициент трения уменьшится)
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