Как изменится период колебаний груза на пружине если массу груза уменьшили в 4 раза а амплитуду колебаний увеличили в 2 раза
Физика
Как изменится период колебаний груза на пружине если массу груза уменьшили в 4 раза а амплитуду колебаний увеличили в 2 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=2*π*√(m/k)Период уменьшится в 2 раза (√4=2)Амплитуда не влияет на период колебаний.=========================
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