Как изменится период колебаний груза на пружине если массу груза уменьшили в 4 раза а амплитуду колебаний увеличили в 2 раза

Физика

Как изменится период колебаний груза на пружине если массу груза уменьшили в 4 раза а амплитуду колебаний увеличили в 2 раза

Автор: Гость