В коробкележат синие желтые всего 20 штук. синих карандашей в 6 раз большечем зелен??х. красных меньше чем синих. сколько красных

Математика

В коробкележат синие желтые всего 20 штук. синих карандашей в 6 раз большечем зелен??х. красных меньше чем синих. сколько красных

Автор: Гость