В коробкележат синие желтые всего 20 штук. синих карандашей в 6 раз большечем зелен??х. красных меньше чем синих. сколько красных
Математика
В коробкележат синие желтые всего 20 штук. синих карандашей в 6 раз большечем зелен??х. красных меньше чем синих. сколько красных
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