Как изменится период колебаний математического маятника ,если его перенести с Зе??дли на Луну ( g земли = 9,8 м/с* , g луны 1,6 м/с*) ?
Физика
Как изменится период колебаний математического маятника ,если его перенести с Зе??дли на Луну ( g земли = 9,8 м/с* , g луны 1,6 м/с*) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период колебания мат.маятника определяется по формуле T=2pi×(корень квадратный из(l/g)) при подстановке в формулу и при делении период на луне на период на земле в конце получается что T на луне больше чем на земле в (корень из gз/gл) т.е( 9.8÷1.6)^1/2
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