Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе перене??ти запятую влево на три цифры, а в другом- в право на четыре цифры??? СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!! БУДУ БЛАГОДАРНА!!! ДАЮ 11 БАЛЛОВ!!!

Математика
Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе перене??ти запятую влево на три цифры, а в другом- в право на четыре цифры??? СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!! БУДУ БЛАГОДАРНА!!! ДАЮ 11 БАЛЛОВ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В произведении запятая будет на 1 цифру правее(3-4=-1)
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