Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе перене??ти запятую влево на три цифры, а в другом- в право на четыре цифры??? СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!! БУДУ БЛАГОДАРНА!!! ДАЮ 11 БАЛЛОВ!!!

Математика

Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе перене??ти запятую влево на три цифры, а в другом- в право на четыре цифры??? СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!! БУДУ БЛАГОДАРНА!!! ДАЮ 11 БАЛЛОВ!!!

Автор: Гость