Как изменится сила гравитационного притяжения между двумя шариками,находящимися на небольшом расстоянии друг от друга,если увеличить массу каждого шарика в 2 раза?

Физика
Как изменится сила гравитационного притяжения между двумя шариками,находящимися на небольшом расстоянии друг от друга,если увеличить массу каждого шарика в 2 раза?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила увеличится в 4 раза
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