Как изменится сила гравитационного притяжения между двумя шариками,находящимися на небольшом расстоянии друг от друга,если увеличить массу каждого шарика в 2 раза?
Физика
Как изменится сила гравитационного притяжения между двумя шариками,находящимися на небольшом расстоянии друг от друга,если увеличить массу каждого шарика в 2 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила увеличится в 4 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Русский язык
В книге Джеймса Крюса ПРОДАННЫЙ СМЕХ мальчик Тим сам того не подозревая продал са?? себя нечистой силе. А каким именем тот подписался? А) ГРЕЧ Б)...
Українська література