Как изменится сила гравитационного притяжения между двумя шариками,находящимися на небольшом расстоянии друг от друга,если увеличить массу каждого шарика в 2 раза?

Физика

Как изменится сила гравитационного притяжения между двумя шариками,находящимися на небольшом расстоянии друг от друга,если увеличить массу каждого шарика в 2 раза?

Автор: Гость