Найдите область значения функции y=cos^2 (2x) +4
Алгебра
Найдите область значения функции y=cos^2 (2x) +4
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область значения функции
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