Что такое мышление? Чем чувства человека отличаются от его эмоций?

Обществознание
Что такое мышление? Чем чувства человека отличаются от его эмоций?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышление - это умение разумно оценивать ту или иную ситуацию,находить выходы из нее,думать. Чувства не предсказуемы ,они искренние.Эмоции иногда бываю показательными
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