Что такое мышление? Чем чувства человека отличаются от его эмоций?
Обществознание
Что такое мышление? Чем чувства человека отличаются от его эмоций?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышление - это умение разумно оценивать ту или иную ситуацию,находить выходы из нее,думать. Чувства не предсказуемы ,они искренние.Эмоции иногда бываю показательными
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите. как образованы данные слова , и объяснит слова: Полководец,рыболов,конькобежец,пешеход,летописец,следопыт,телезритель, баснописец,с...
Математика
Прямоугольник,соседние стороны которого равны 42 см и 14 см,и квадрат имеют равные периметры.Найдите длину стороны квадрата