Определите. как образованы данные слова , и объяснит слова: Полководец,рыболов,конькобежец,пешеход,летописец,следопыт,телезритель, баснописец,сорвиголова,приборостроение
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Определите. как образованы данные слова , и объяснит слова: Полководец,рыболов,конькобежец,пешеход,летописец,следопыт,телезритель, баснописец,сорвиголова,приборостроение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сложные слова с соединительными буквами о и еполк водитрыбу ловитна кокньках бежитпешим ходитлетопись пишетследы пытает, т.е. ищеттелевизор смотритбасни пишетстроение прибора сорви голову....отчаянный, бестрашный
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