Чем ночь перед рождеством похожа на сказку?™ чем отличается от неё?™
Литература
Чем ночь перед рождеством похожа на сказку?™ чем отличается от неё?™
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наличием чёрта и ведьмы, то есть сказочных персонажей, похожа, наличием типичных ситуаций: добыча для любимой важных предметов (царицыны "черевики") Не похожа бытовой сниженностью. В сказке всё-таки присутствует романтика, там шубы и брильянты достают, ну, яблоки на худой конец золотые. А у Гоголя - туфли! Чёрт у него одет как франт, и комичен. Хотя, в деталях волшебных Гоголь очень педантичен. Недаром даже прозвище Пацюк (крыса), это верный спутник нечистого и отчасти предвестник в сказочной традиции, да и вообще ещё много чего можно найти.
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