Сила трения скольжения зависит от: а) взаимного расположения тел; б) площади сопри??асающихся трущихся поверхностей; в) качества трущихся поверхностей; г) относительной скорости движения тел
Физика
Сила трения скольжения зависит от: а) взаимного расположения тел; б) площади сопри??асающихся трущихся поверхностей; в) качества трущихся поверхностей; г) относительной скорости движения тел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) площади соприкасающихся трущихся поверхностей
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