Сила трения скольжения зависит от: а) взаимного расположения тел; б) площади сопри??асающихся трущихся поверхностей; в) качества трущихся поверхностей; г) относительной скорости движения тел

Физика

Сила трения скольжения зависит от: а) взаимного расположения тел; б) площади сопри??асающихся трущихся поверхностей; в) качества трущихся поверхностей; г) относительной скорости движения тел

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