Помогите пожалуйста составить 5 вопоосов по теме Трудовые ресурсы и рынок труда

Гость: Гость:

1. Какие понятия (ликвидность, рабочая сила, труд, средства производства) не относятся к рынку труда? 2.Кто является главной составной частью трудовых ресурсов (работники, предприниматели, наемная рабочая сила,все население страны)? 3.Рынок труда -это это только те товарно-денежные отношения, которые связаны (со временем формирования рабочей силы, со временем использования рабочей силы, со спросом на рабочую силу, определяемым спросом на товар в обществе;с использованием профессиональных востребованных способностей и их вознаграждением). 4.Какие модели рынка существуют (африканская, шведская, американская, японская) 5.Предложение рабочей силы это: (спрос на товары и услуги, спрос на рабочую силу, спрос на рабочие места).