Сравнить корни: Корень 27 и 28 Корень 1.3 и 1.5 Корень 7 и просто 3 Корень 6.25 и просто 2.5

Алгебра

Сравнить корни: Корень 27 и 28 Корень 1.3 и 1.5 Корень 7 и просто 3 Корень 6.25 и просто 2.5

Автор: Гость