В школе 612 учеников. из них треть учится в средних классах,-в старейших,а остальные в начальных. сколько учегиклв в начальной школе?
Математика
В школе 612 учеников. из них треть учится в средних классах,-в старейших,а остальные в начальных. сколько учегиклв в начальной школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько в старших классов
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