В школе 612 учеников. из них треть учится в средних классах,-в старейших,а остальные в начальных. сколько учегиклв в начальной школе?

Математика

В школе 612 учеников. из них треть учится в средних классах,-в старейших,а остальные в начальных. сколько учегиклв в начальной школе?

Автор: Гость