Как измениться сила притяжения между двумя телами ,если расстояние между ними увеличить в 3 раза ? Одинаковая ли сила тяжести действует на одно и то же тело на одном из полюсов Земли и на экваторе?Ответ поясните
Физика
Как измениться сила притяжения между двумя телами ,если расстояние между ними увеличить в 3 раза ? Одинаковая ли сила тяжести действует на одно и то же тело на одном из полюсов Земли и на экваторе?Ответ поясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила уменьшится в 9 раз F=GmM/R² зависимость обратная и квадратичная сила тяжести на экваторе будет меньше т.к.расстояние до центра Земли больше чем на полюсах( из-за эллипсовидной формы планеты) g=G*M/R²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Незнаю что выбрать?! Помогите с ответом. Зачем человеку скелет? А. Он служит опоро?? для тела. Б. Он защищает внутренние органы и служит опорой д...
Математика