Как измениться сила притяжения между двумя телами ,если расстояние между ними увеличить в 3 раза ? Одинаковая ли сила тяжести действует на одно и то же тело на одном из полюсов Земли и на экваторе?Ответ поясните

Физика

Как измениться сила притяжения между двумя телами ,если расстояние между ними увеличить в 3 раза ? Одинаковая ли сила тяжести действует на одно и то же тело на одном из полюсов Земли и на экваторе?Ответ поясните

Автор: Гость