Незнаю что выбрать?! Помогите с ответом. Зачем человеку скелет? А. Он служит опоро?? для тела. Б. Он защищает внутренние органы и служит опорой для мышц.

Окружающий мир
Незнаю что выбрать?! Помогите с ответом. Зачем человеку скелет? А. Он служит опоро?? для тела. Б. Он защищает внутренние органы и служит опорой для мышц.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:получится Б потому что если бы кости не защищали наши органы то нас когда мы об что то стукались легонько то нас бы сразу отправили в больницу!
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