Незнаю что выбрать?! Помогите с ответом. Зачем человеку скелет? А. Он служит опоро?? для тела. Б. Он защищает внутренние органы и служит опорой для мышц.
Окружающий мир
Незнаю что выбрать?! Помогите с ответом. Зачем человеку скелет? А. Он служит опоро?? для тела. Б. Он защищает внутренние органы и служит опорой для мышц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:получится Б потому что если бы кости не защищали наши органы то нас когда мы об что то стукались легонько то нас бы сразу отправили в больницу!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы