Почему, оказывая помощь человеку, на котором загорелась одежда, его голову надо оставлять открытой?
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Почему, оказывая помощь человеку, на котором загорелась одежда, его голову надо оставлять открытой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы он не задохнулся продуктами горения
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