Как легче узнать площадь какой фигуры больше
Математика
Как легче узнать площадь какой фигуры больше
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Гость:
У какой фигуры больше стороны у той и площадь
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