Помогите пожалуйста очень прошу . Докажите, что при любом значении "a" верно нераве??ство .4а^2+1 ≥4а

Алгебра

Помогите пожалуйста очень прошу . Докажите, что при любом значении "a" верно нераве??ство .4а^2+1 ≥4а

Автор: Гость