Помогите пожалуйста очень прошу . Докажите, что при любом значении "a" верно нераве??ство .4а^2+1 ≥4а

Алгебра
Помогите пожалуйста очень прошу . Докажите, что при любом значении "a" верно нераве??ство .4а^2+1 ≥4а
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ♢♡♤■□●○□♤♢♢♤□●●■♡♡■□□
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите матан:3 Очень срочно плз)))
Ответить
Русский язык
Николай и михаил какое склонение
Ответить
Биология
Система органов человека, которые отсутствуют у млекопитающих А)-выделительная ??истема Б)-пищеварительная В)-эндокринная Г)-репродуктивная...
Ответить
Математика
Сравните: 79 тонны и 790 центнеров Сравните: 20.007 килограмм и 200 тонны 7 кг Сравните: 56.070 метров и 560 километров 70 метров Сравните: 3...
Ответить
Математика
14.72+(-27.13)+(-12.87)+45.28
Ответить