Упростите вырыжение и найдите его значение при х ровно 2 3х+15х-8
Математика
Упростите вырыжение и найдите его значение при х ровно 2 3х+15х-8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+15х-8=18х-8 Если х=2, то 18*2-8=36-8=28
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