5 злых персонажей из сказки снежная королева

Гость: Гость:

Кай — главный герой сказки; Герда — главная героиня, не пожалевшая сил в времени, чтобы добраться до чертогов Снежной Королевы и спасти Кая; Бабушка (бабушка Кая и Герды); Тролль — создал ужасное кривое зеркало, осколок которого впоследствии попал Каю в сердце; Снежная королева — женщина в белом, хозяйка Лапландии, королева снега и снежинок. Её прообразом была возлюбленная Андерсена оперная певица Йенни Линд, отвергшая любовь писателя. Женщина, которая умела колдовать (волшебница) — имела цветник и помогла Герде на пути к Каю; Ворон; Ворона; Принцесса; Принц; Разбойница — молодая девушка, промышлявшая грабежами с бандой разбойников, но сжалившаяся над Гердой; Старуха (атаманша) — мать разбойницы; Лапландка; Финка; Северный олень. Кроме этого, в сказке "Снежная королева" присутствуют говорящие цветы из цветника волшебницы; также присутствуют говорящие птицы, в частности ласточки и голуби; наконец, ещё есть разбойники, которыми командует атаманша. я точно не знаю