Свойство водных масс Индийского океана
География
Свойство водных масс Индийского океана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя температура поверхностных вод океана составляет +17 ° С. Северная часть хорошо прогревается, а также лишена притока холодных вод с юга, поэтому есть теплой. Летом температура вод в Персидском заливе поднимается до +34 ° С. В Южном полушарии температура вод снижается с ростом широты. Соленость поверхностных вод во многих районах выше средней, а в Красном море наибольшая среди всех морей Мирового океана (более 41% ©). На образование течений в северной части океана решающее влияние оказывают муссоны. Это приводит к перестройке системы течений по сезонам: летние муссонные - с запада на восток, зимние - с востока на запад. В южной части океана наиболее выражены Южная Пассатная течение и течение Западных Ветров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Допиши ряды слов. подчеркну чередование в корнях. скажи, как называются слова которые отвечают на вопросы кто? что? да какой? что делать? что делаю...
Русский язык
Как нужно писать не со словами в данных предложениях? 1)(Не)давши слова, крепись, а давши, держись 2)Он ушел, (не)довыполнив задания.
Обществознание
Математика