Ресурсы. прибыль. затраты. технология -Это
Обществознание
Ресурсы. прибыль. затраты. технология -Это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ресурс- сырьё, используемое целевым образом. Прибыль-сумма превышающая затраты, относительно доходов. Затраты-стоимостная оценка ресурсов. Технология-применение специальных методов и инструментов для достижения поставленной цели.
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