Доклад: о Стоунхендж! Даю 20 баллов

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На фоне бесконечного неба четко вырисовываются эти исполины. Что-то таинственное, совершенно непонятное и притягивающее есть в этих гигантах. По сей день до конца неизвестно, зачем в 3 тысячелетии до нашей эры были возведены эти мегалиты. Их предназначение до сих пор остается темой многочисленных споров в ученом мире. На первый взгляд, каменные изваяния кажутся совершенно примитивными. Но это только на первый взгляд. Стоунхендж связан с огромным количеством неразрешимых тайн, среди которых есть совершенно мистические. Недаром его еще называют восьмым великим чудом света, крупнейшей загадкой древнего мира. Один из крупнейших мегалитов планеты находится в Англии, в 128 километрах от Лондона, посереди Солсберийского плоскогорья. Это равнина с множеством болот, а рядом располагаются холмы Девоншира. Площадь, которую занимает Стоунхендж, равняется 107 квадратным километрам. я в школе писАл