Сочинить сказку с запретами

Гость: Гость:

Жила принцеса Маша.Ей было можно все.Кроме одного ей нельзя ходить в темный лес.Её родители запрещали. Но в один день ей было скучно и она решила пойти в этот темный лес.Она приготовила все нужные вещи и пошла. Шла она шла по этому лесу и не понимала почему родители запрещали ей сюда ходить.И вот она увидела лягушку. Бедняжка умирала и Маша решила ей помочь не зная что лягушка злая волшебница... и помогла ей спасла ее от мучительной смерти.А та превратилась в злую фею сказала ей что Ты меня спасла за это я не убью тебя сразу а только через 3 дня ты погибнешь если не найдешь себе волшебный каменный цветок.Та заплакала, но побежала его искать! На пути ей встретился маленький лисенок за которым гнались охотники...Она спрятала его...И тот превратился в добрую фею которая в благодарность дала ей дар говорить с животными и растениями.Маша была рада!и спросила тут же у травки где этот цветок а травка сказала что на полянке и принцесса пошла и взяла цветок . Больше она бы не погибла.Но на этом она не остановилась.. Она решила уничтожить злую фею что бы та ни кому не навредила больше! И так и сделала! Маша одолела злую фею и вернулась домой!