В чём отличие финикийского алфавита древнеегипетского иероглифического письма
История
В чём отличие финикийского алфавита древнеегипетского иероглифического письма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличие от древнеегипетского иероглифического и вавилонского клинописного письма у финикийцев каждый знак обозначал не слово, не слог и не сочетание согласных, а один согласный звук (гласные на письме стали обозначаться только в греческом алфавите) . Т. е. все финикийские буквы – согласные, гласные звуки при письме пропускались
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