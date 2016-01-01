Выпиши из сказки а.с Пушкина слова и сочетания слов которые встречаются в народны?? сказках
Литература
Выпиши из сказки а.с Пушкина слова и сочетания слов которые встречаются в народны?? сказках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через леса, через моря
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2 смежных участка земли прямоугольной формы имеют одинаковую ширину 9 метров и общую длину 35 м. Площадьпервого участкаравна 243 м2. Найди площадь ...
Другие предметы
Алгебра
Русский язык
Распространите одну часть из предложения причастным оборотом))!! солнце высоко ст??яло в небе и его лучи освещали сопки