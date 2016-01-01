Выпиши из сказки а.с Пушкина слова и сочетания слов которые встречаются в народны?? сказках

Литература
Выпиши из сказки а.с Пушкина слова и сочетания слов которые встречаются в народны?? сказках
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Через леса, через моря
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