Нельзя отнести к антонимам а)тайный-таинственный,lt;br /gt; В)тайный-открытый,lt;br /gt; С)тайно-явно,lt;br /gt; D)тайный-явный,lt;br /gt; Е)тайно-открытоlt;br /gt;
Русский язык
Нельзя отнести к антонимам а)тайный-таинственный,lt;br /gt; В)тайный-открытый,lt;br /gt; С)тайно-явно,lt;br /gt; D)тайный-явный,lt;br /gt; Е)тайно-открытоlt;br /gt;
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Гость:
А. Тайный и таинственный не имеют противоположных значений
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