Сочинить маленькое стихотворение о своем любимом селе, станице
Другие предметы
Сочинить маленькое стихотворение о своем любимом селе, станице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя деревня пахнет многим, многим, Все запахи ее не посчитать. Когда я уставал с большой дороги, Деревнею хотелось подышать. Я помню запах чудной зимней ночи, а он ни с чем в сравненье не идет. Вот прялка неназойливо стрекочет, А мама нить суровую прядет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Как правельно река ........ берет начало с .......... гор и впадает в ....... море ........ левый п??иток реки
Математика
Русский язык
Нельзя отнести к антонимам а)тайный-таинственный,<br /> В)тайный-открытый,<br /> С)тайно-явно,<br /> D)тайный-явный,<br /&g...