Сочинить маленькое стихотворение о своем любимом селе, станице

Гость: Гость:

Моя деревня пахнет многим, многим, Все запахи ее не посчитать. Когда я уставал с большой дороги, Деревнею хотелось подышать. Я помню запах чудной зимней ночи, а он ни с чем в сравненье не идет. Вот прялка неназойливо стрекочет, А мама нить суровую прядет.