Луч ОС делит угол АОВ на два угла Найдите угол АОC если угол АОВ равен 155 градусам а угол АОC на 15 градусов больше угла СОВ
Геометрия
Луч ОС делит угол АОВ на два угла Найдите угол АОC если угол АОВ равен 155 градусам а угол АОC на 15 градусов больше угла СОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АОС +АОС-15 = 155 2АОС = 170 аос = 170/2 = 85
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