Луч ОС делит угол АОВ на два угла Найдите угол АОC если угол АОВ равен 155 градусам а угол АОC на 15 градусов больше угла СОВ

Геометрия
Луч ОС делит угол АОВ на два угла Найдите угол АОC если угол АОВ равен 155 градусам а угол АОC на 15 градусов больше угла СОВ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АОС +АОС-15 = 155 2АОС = 170 аос = 170/2 = 85
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Выпиши из сказки А.С Пушкина слова и сочетания слов которые встречаются в народны?? сказках
Ответить
Другие предметы
Сочинить маленькое стихотворение о своем любимом селе, станице
Ответить
Окружающий мир
Как правельно река ........ берет начало с .......... гор и впадает в ....... море ........ левый п??иток реки
Ответить
Математика
13 номер пожалуйста
Ответить
Русский язык
Нельзя отнести к антонимам а)тайный-таинственный,<br /> В)тайный-открытый,<br /> С)тайно-явно,<br /> D)тайный-явный,<br /&g...
Ответить