Луч ОС делит угол АОВ на два угла Найдите угол АОC если угол АОВ равен 155 градусам а угол АОC на 15 градусов больше угла СОВ

Геометрия

Луч ОС делит угол АОВ на два угла Найдите угол АОC если угол АОВ равен 155 градусам а угол АОC на 15 градусов больше угла СОВ

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