Какая электростанция самая мощная в нашей стране

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Долгое время самой мощной электростанцией в мире являлась ГЭС Итайпу на границе Аргентины и Бразилии с устнановленной мощностью 14 ГВт. Сейчас самой мощной электростанцией является ГЭС "Три ущелья" в КНР с проектной установленной мощностью 22,4 ГВт. В России самой мощной электростанцией является Саяно-шушенская ГЭС с установленной мощностью 6,4 ГВт. Самой мощной тепловой станцией в России является Сургутская ГРЭС-2 с установленной мощностью 4,8 ГВт. Самая мощная атомная электростанция в мире - Касивадзаки-Карива Япония с утановленной мощностью 8,212 ГВт.