Диалог жазу. сынып заттары

Қазақ тiлi
Диалог жазу. сынып заттары
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Автор: Гость
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Гость:
Любой диалог написать надо?
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